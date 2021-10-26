Срок владения авто напрямую влияет на обязанность рассчитать и перечислить НДФЛ. По общему правилу, налог за продажу автомобиля менее 3 лет в собственности оплачивается по ставке 13%. Размер налога можно уменьшить, если воспользоваться вычетами. Ниже расскажу, как начисляется НДФЛ с продажи автомобиля менее 3 лет, что сделать для снижения платежа.
С конца сентября на систему QR кодов перешли почти все регионы России. Его нужно предъявлять при посещении организаций, объектов и мероприятий, указанных в региональных нормативных актах. QR код на себя можно получить через портал госуслуг. Он формируется автоматически после полного курса вакцинации, либо после выздоровления от COVID-19. При этом сведения...
Новый Указ Путина № 140 внес изменения в порядок назначения и выплаты пособия на детей от 3 до 7 лет. Изменения коснулись размера пособия, которое теперь дифференцируется исходя из среднедушевого дохода семьи. Максимальный размер выплаты на ребенка от 3 до 7 с апреля 2021 года может составить 100% прожиточного минимума.
Взыскать долг по расписке с физического лица можно внесудебными способами, по судебному приказу или в исковом производстве. Все зависит от поведения должника, от суммы занятых средств. Если заемщик не заплатит по претензии, получайте приказ или исполнительный лист. С ними можно обращаться к приставам, напрямую в банк или к работодателю должника.
Перевод помещения из жилого в нежилое допускается по решению правообладателя, после согласования с Мосжилинспекцией. При этом должны соблюдаться нормы безопасности к проведению работ, к прочности и устойчивости здания. Перевод квартиры в нежилое помещение делается в форме перепланировки. При этом нужно обеспечить выход на участок или на улицу, выполнить другие работы.
Управлять машиной можно только при наличии водительского удостоверения. Это документ подтверждает сдачу экзаменов на право вождения. Также при себе нужно иметь полис ОСАГО. В отдельных случаях у водителя должен быть путевой лист, товарно-транспортные документы. О том, какой штраф грозит за езду без прав и документов, расскажут юристы «Все по шагам».
Навязывание услуг и товаров – это создание ситуации, когда потребитель оплачивает покупку или заказ, которые изначально не планировал делать. Это всегда влечет дополнительные расходы, а общая стоимость покупки может увеличиваться в разы. Закон о правах потребителя запрещает навязывать дополнительные услуги и товары. За такое нарушение продавца можно привлечь к ответственности.
Срок отработки по целевому направлению – 3 года. Это предусмотрено статьей 56 Закона № 273-ФЗ «Об образовании». В договоре на целевое обучение этот срок может меняться в большую сторону. Выпускник не может уменьшить период отработки и уволиться в одностороннем порядке, если вторая сторона не нарушает условия договора.
Если нужно определить порядок и условия передачи имущества наследникам, наследодатель должен оформить завещание, удостоверить его через нотариат. Обратиться можно к любому нотариусу на территории РФ. Процедура оформления описана в Гражданском кодексе РФ. В статье расскажу, какие нужны документы для завещания, как происходит заполнение бланка.
Участие юриста в судебных заседаниях осуществляется на основании доверенности, устного заявления истца или ответчика. Участник процесса сам выбирает специалиста для защиты своих интересов. Уже после начала разбирательства можно привлечь к делу еще одного или нескольких юристов, либо заменить ранее выбранного специалиста.
Нарушение трудовой дисциплины по ТК РФ является основанием для наказания работника. В отдельных случаях нарушение может повлечь увольнения по одностороннему решению руководства. Установление факта и причин совершения проступка проводится с соблюдением интересов организации и сотрудника. Несоблюдение процедуры не позволит наказать виновное лицо даже в случае грубого нарушения.
Увольнение за неоднократное нарушение трудовой дисциплины входит в перечень оснований, допускающих расторжение трудового контракта по инициативе работодателя. Возможность увольнения в этом случае зависит только от воли руководства предприятия. Возможен вариант с заменой такого вида наказания на предупреждение, выговор.
Перечень профессий, подлежащих периодическим медосмотрам, определен Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н. На каждом предприятии издается собственный локальный акт, где будут указаны категории работников, обязанные пройти медосмотры. О порядке определения контингента сотрудников, подлежащих периодическому медицинскому освидетельствованию, читайте в нашем материале.
Супруги могут продавать или дарить имущество только по взаимному согласию, так как оно является их общей собственностью. Исключение сделано только для вещей, которые принадлежат лично мужу или жене. Автомобиль, купленный за счет общих доходов, также можно продать только с согласия второго супруга. О нюансах оформления документа на продажу расскажут юристы...
С 5 октября в Москве вступили в силу новые правила о переводе сотрудников на удаленный формат работы. Сделать это обязаны все работодатели столицы, за исключением отдельных сфер деятельности. Под удаленку должно попасть не менее 30% от штатной численности персонала. Подтвердить указанный факт нужно отчетом в Правительство Москвы.
Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) — это основной документ, по которому рассматриваются гражданские дела в районных и мировых судах, в апелляции, кассации и надзоре. Предлагаем скачать полный текст ГПК РФ в редакции на 31 июля 2020 года. По мере принятия поправок в кодекс мы будем обновлять документ для скачивания.
В нашей новой рубрике мы рассказываем о полезных сайтах и онлайн-сервисах. Первым на очереди будет сайт gogov.ru, на который мы неоднократно ссылались в статьях, а вы задавали о нем вопросы в комментариях. Приоритет на gogov.ru отдан информации о льготах и выплатах, информации о гос. органах и онлайн-сервисах. Подробности в нашем...
Самая популярная выплата на детей сейчас – 10000 рублей по Указам Президента РФ № 249 и № 412. Выплата назначалась за июнь и июль как мера поддержки в связи с пандемией коронавируса. На август 2020 года пособие на детей до 16 лет пока не продлено, однако депутаты Госдумы РФ уже...
Делить общее жилье можно в период семейных отношений, во время развода или уже после расторжения брака. Отличий между разделом квартиры и другого имущества нет. Исключение может быть только для ипотечного жилья, либо недвижимости, полученной по наследству или дарению. Читайте, подлежит ли разделу квартира при разводе, от чего зависит размер долей.
Расторжение трудового договора обязывает работодателя выплатить зарплату за фактически отработанное время, рассчитаться по больничным, соблюдение ряда гарантий для сотрудника. Если работник не полностью использовал дни отдыха, ему полагается компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении. О правилах расчета расскажут юристы «Все по шагам».