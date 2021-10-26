Взыскать долг по расписке с физического лица можно внесудебными способами, по судебному приказу или в исковом производстве. Все зависит от поведения должника, от суммы занятых средств. Если заемщик не заплатит по претензии, получайте приказ или исполнительный лист. С ними можно обращаться к приставам, напрямую в банк или к работодателю должника.